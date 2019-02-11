شكرا لقرائتكم لاسارتي يعاين ملعب مباراة سيمبا.. والشناوي ينتظم في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على مُعاينة أرضية الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل مواجهة فريق سيمبا غداً.

واستغل لاسارتي تواجده في الملعب الوطني بدار السلام لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وقام بمُعاينة أرضية الملعب، ومدى قرب المدرجات من الملعب ودكة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما، ينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي في مران الفريق عصر اليوم بتنزاينا بعدما إشتكى من كدمة بسيطة في اليد اليُمني نهاية مران أمس .

وأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود أن إصابة الشناوي بسيطة وما تعرض له في مران الأمس لم يكن سوى "كدمة" بسيطة ولم يستمر الألم منها طويلاً لذا سيُشارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم الإثنين بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت مصر على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو ٣٥ دقيقة وهو الملعب الذي يستضيف مباراته أمام سيمبا.