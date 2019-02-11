شكرا لقرائتكم مدرب سيمبا: وعدت جماهيرنا بإسقاط الأهلي والصعود لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توعد باتريك أوسيمس المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني نظيره الاهلى بالهزيمة في المباراة المرتقبة المحدد لها غداً الثلاثاء بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وأوضح باتريك أوسيمس أنه سيسعى جاهداً للوفاء بوعده لجماهير سيمبا التنزاني بتحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي سيخوضها الفريق على ملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات دور المجموعات.

وقال باتريك أوسيمس فى تصريحات للموقع الرسمي للأتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، "هناك هدف أسعى لتحقيقه وملتزم به وهو الفوز بجميع المباريات على ملعب سيمبا، والدور الآن على الاهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب برصيد 8 مرات".

أضاف مدرب سيمبا التنزاني، "نعرف منذ اليوم الأول أن مباراتين خارج ملعبنا صعبتين للغاية، لم أتوقع الكثير منهما لكننا الآن نعود لملعبنا ونسعى خلف النقاط الثلاث المهمة، كل اللاعبين تقريباً جاهزون للمباراة، سنلعب بكل قوة، يجب أن نستغل فرصنا ونسجل الأهداف، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز".

ويتصدر الاهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان الاهلى حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزاني بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.