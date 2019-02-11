شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تنفيذ حكم حل اتحاد الطائرة بالقوة الجبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت محكمة القاهرة قوة جبرية من قسم ثانى شرطة مدينة نصر لتنفيذ حكم حل اتحاد الكرة الطائرة، وفقا للدعوة التى رفعها فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق. يأتى قرار إرسال القوة الجبرية بعد استنفاد اتحاد الطائرة كافة وسائل درجات التقاضى وأصبح محلا بقوة القانون.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تنفيذ حكم حل اتحاد الطائرة بالقوة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.