شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن استئناف دورات الرخص للمدربين مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، استئناف دورات منح الرخص للمدربين فى مارس المقبل. وقال سعد، إنه سيبدأ بإقامة دورة الرخصة C فى فرع الجيزة بمشاركة 60 مدرباً على مجموعتين، تحت إشراف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. يذكر أن اتحاد الكرة سبق ونظم دورات للمدربين A ,B ,C، وشارك فيها أسماء كبيرة مثل حسن شحاتة وشوقى غريب وحسام البدرى وغيرهم.

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