سوبر كورة يكشف سبب اعتذار مرتضى منصور عن التحقيق أمام لجنة القيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة نص خطاب الزمالك لاتحاد الكرة بشأن عدم حضور رئيس النادى الأبيض جلسة الاستماع أمام لجنة القيم، للرد على شكوى الأهلي ضده. وحددت لجنة القيم باتحاد الكرة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، 17 من شهر فبراير الجارى موعدا للنطق بالحكم فى شكوى مجلس إدارة النادى الأهلى ضد رئيس نادى الزمالك. للمزيد من التفاصيل على هذا الرابط:

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