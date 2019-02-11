شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الإسماعيلى: قاتلنا لرد الاعتبار خوفا على سمعة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” برفع الإيقاف عن النادى وإعادته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا أنه بمثابة رد الاعتبار.

وقال فارس، "القرار كان منصفا للفريق الذى تعرض لظلم كبير من جانب حكم المباراة الكاميرونى، فضلا عن التقرير الذى تقدم به، نشكر الاتحاد الأفريقى وكافة أعضاء الاتحاد على تفهم الموقف".

وأضاف عضو الإسماعيلى، "المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى وضع هذا الملف على رأس أولوياته، الإدارة القانونية قدمت دورا كبيرا لتوضيح الصورة أمام الاتحاد الأفريقى، حرصنا على التمسك بحقوقنا من أجل الحفاظ على سمعة النادى والعودة للمشاركة بالبطولة التى نجحنا فى التأهل لمنافستها بعد غياب دام لــ11 عاما”.

وأنهى فارس تصريحاته قائلا، ”نتمنى من الجماهير مزيداً من الدعم والمساندة سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة”.