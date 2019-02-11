شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد السكندرى تطير إلى السعودية للقاء الهلال فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادى الاتحاد السكندرى، مطار القاهرة، متجهة إلى جدة، لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الهلال السعودى يوم 16 فبراير الجارى على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، المقررة فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

واختار حلمي طولان المدير الفني 26 لاعبا لمواجهة الهلال وهم: حراسة المرمي : الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحي سليمان ، الدفاع : محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دي سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبري رحيل - كريم الديب - السيد سالم ، الوسط : نور السيد - احمد نبيل مانجا - خالد الغندور - احمد داودا - فوزي الحناوي - عمار حمدي - كريم ممدوح - احمد توفيق ، الهجوم : رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - محمد عبد المجيد - توني سيلفا.