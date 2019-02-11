شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى ينتظم فى مران الأهلي بعد "كدمة" اليد اليمنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، فى مران الفريق عصر اليوم بتنزاينا بعدما اشتكى من كدمة بسيطة فى اليد اليُمني نهاية مران أمس.
وأكد الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، أن إصابة الشناوى بسيطة، وما تعرض له فى مران الأمس لم يكن سوى "كدمة" بسيطة ولم يستمر الألم منها طويلاً، لذا سيُشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى.
ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت مصر على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام الذى يبعد عن فندق الإقامة نحو 35 دقيقة، وهو الملعب الذى يستضيف مباراته أمام سيمبا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوى ينتظم فى مران الأهلي بعد "كدمة" اليد اليمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.