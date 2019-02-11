شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى ينتظم فى مران الأهلي بعد "كدمة" اليد اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، فى مران الفريق عصر اليوم بتنزاينا بعدما اشتكى من كدمة بسيطة فى اليد اليُمني نهاية مران أمس.

وأكد الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، أن إصابة الشناوى بسيطة، وما تعرض له فى مران الأمس لم يكن سوى "كدمة" بسيطة ولم يستمر الألم منها طويلاً، لذا سيُشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى.

ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت مصر على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام الذى يبعد عن فندق الإقامة نحو 35 دقيقة، وهو الملعب الذى يستضيف مباراته أمام سيمبا.