شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة سيمبا.. شاهد هدف فوز الأهلى باللقب الأفريقى الخامس (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مواجهة الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الجولة الرابعة من دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها عصر غد الثلاثاء، لمواصلة رحلة الأهلى فى استعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ ست سنوات.

(تحديث)

نرصد لحظة فوز الأهلى باللقب الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بهدف قاتل أحرزه محمد أبو تريكة فى مرمى الصفاقسى التونسى، ليتوج باللقب الخامس فى تاريخه.

فمنذ 13 عاما، وبالتحديد يوم 11 نوفمبر من عام 2006، وعلى ملعب رادس، نجح فريق الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد التغلب على الصفاقسى التونسى بنهائى دورى الأبطال.

وفى الدقيقة 92 من المباراة، سجل محمد أبو تريكة هدفاً قاتلاً أصاب جماهير الصفقاسى بحالة من الصدمة من المفاجأة التى فجرها أبو تريكة وتوج على إثرها النادى الأهلى باللقب الأغلى فى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن الأهلى توج بدورى أبطال أفريقيا 4 مرات قبل قذيفة أبو تريكة، حيث توج باللقب عام 1982 ، و1987 ، 2001، 2005، وبعد اقتناص اللقب الأفريقى التونسى ، تم حصد 3 ألقاب اخرى فى أعوام 2008 و 2012 و 2013