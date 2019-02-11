تقرير.. التأهل المبكر ورقم إيجابي لم يتكررا ضمن 4 تحديات للأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يخوض الأهلي معركته الرابعة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عندما يخرج لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار مباريات المجموعة الرابعة.

وسيدخل الأهلي المباراة، الثلاثاء، بقيادة مدربه مارتن لاسارتي وأمامه العديد من التحديات، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في التقرير التالي:

- التأهل

قد يحسم الأهلي فرصة الصعود للدور التالي حال تكرار فوزه على بطل تنزانيا مع فوز أو تعادل فيتا كلوب الكونغولي أمام شبيبة الساورة الجزائري.

الأهلي حال فوزه في مباراة الثلاثاء سيكون رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما إذا فاز فيتا سيكون رصيده سبع نقاط مع توقف رصيد سيمبا عند ثلاث نقاط، وشبيبة الساورة نقطتين.

وفي حال فوز الأهلي وتعادل فيتا أمام بطل الجزائر ستكون المجموعة على الشكل التالي: الأهلي (10 نقاط)- فيتا كلوب (5 نقاط) - سيمبا (3 نقاط)- شبيبة الساورة (ثلاث نقاط).

- رقم إيجابي لم يتكرر

منذ تطبيق دور المجموعات بنسختها الجديدة في البطولة الأفريقية، والأهلي لم يجمع 10 نقاط في أول أربع مباريات، حيث شهدت نسخة 2017 حصول الأحمر على سبع نقاط، من خلال الفوز في مباراتين وتعادل وخسارة في مباراة.

وفي نسخة 2018 جمع الأهلي سبع نقاط أيضًا من خلال الفوز في مباراتين أمام تاونشيب البتسواني، مقابل خسارة وتعادل في مباراة.

- نتائج إيجابية

منذ تعيين مارتن لاسارتي كمديرًا فنيًا للأهلي والأوروجوياني لم يعرف الخسارة بشكل عام سوى مرة واحدة كانت على يد بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وبعد خسارة بيراميدز خاض الأهلي 8 مباريات مختلفة (5 مباريات في الدوري- 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا) حقق من خلالها الأحمر الفوز في سبع مناسبات مقابل تعادل وحيد كان أمام شبيبة الساورة الجزائري (1-1).

- كابوس الإصابات

قبل رحلة تنزانيا تعرض الأهلي لأكثر من ضربة على صعيد الإصابات حيث من المقرر أن يغيب المدافع سعد الدين سمير عن مباراة سيمبا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وأصبح أمام لاسارتي ثلاثة مدافعين، خلال مباراة سيمبا وهم: رامي ربيعة وأيمن أشرف بجانب استعادة ياسر إبراهيم العائد من الإصابة والتي تعرض لها خلال مباراة وادي دجلة.

إصابة أخرى ضربت الأهلي قبل مباراة الثلاثاء وهو أحمد حمودي الذي أصيب بالتواء في الأنكل خلال مران الجمعة ليغيب لمدة أسبوع.