بعد برنامج إعداد قوي.. هداية ملاك جاهزة لبطولة مصر الدولية للتايكوندو

كتب - عبد الرحمن أبو هاشم

تستعد هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، بشكل قوي لخوض منافسات بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها فى الفترة من ٢١ والى ٢٤ فبراير بالغردقة.

وتخضع صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦ (-٥٧ كجم)، لبرنامج إعداد قوي بتمويل الرعاة تحت إشراف لجنة اسشارية و بموافقة اللجنة الفنية للإتحاد المصري للتايكوندو. حيث بدأت برنامجها التدريبي شهر يونيو ٢٠١٨ بخوض معسكر إعداد مع المنتخب الصربي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الصربي جوفيك دراجن، أحد اساطير التدريب في رياضة التايكوندو في العالم و الذي استطاع خلال فترة توليه مسئولية قيادة المنتخب الصربي الحصول على ميداليتين أولمبيتين : حيث حصدت اللاعبة الصربية تيجانا بوجدانوفيتش الميدالية الفضية (-٤٩ كجم) في أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦، كما توجت الصربية

ميليسيا مانديك بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن ٢٠١٢، بالإضافة إلى حصول صربيا على العديد من الميداليات ببطولات العالم و بطولات الجائزة الكبرى.

وبلا شك فقد استفادت هداية ملاك من التدريب وسط أفضل لاعبات العالم. فقد استطاعت البطلة المصرية تحقيق العديد من الميداليات الدولية خلال هذه الفترة و ذلك في منافسات وزن -٦٧ كجم الذي بدأت مشوارها فيه بعد إنتهاء بطولة العالم ٢٠١٧ : حيث توجت بذهبية بطولة روسيا المفتوحة، و برونزية ريجا المفتوحة، و فضية كرواتيا المفتوحة و أنهت موسم ٢٠١٨ بذهبية فرنسا المفتوحة، كما شاركت في بطولتي الجائزة الكبرى تايوان و مانشستر.

ومع بداية هذا الموسم استمرت هداية ملاك في برنامجها التدريبي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الصربي و استطاعت أن تبدأ الموسم بقوة حيث توجت بذهبية قبرص المفتوحة بعد خوض معسكر في اليونان و اخر في صربيا.

وبهذه النتائج استطاعت هداية ملاك تثبيت أقدامها في الميزان الجديد الذي انتقلت للعب فيه في نهاية عام ٢٠١٧ و هو ميزان -٦٧ كجم، حيث استطاعت في فترة وجيزة تحسين تصنيفها الأولمبي و العالمي في هذا الميزان الذي لم تكن مصنفة فيه من قبل. و تحتل البطلة المصرية حاليًا المركز ال ٢٦ في التصنيف الأولمبي و ال ٢٩ في التصنيف العالمي لهذا الميزان. و تسعى هداية للحصول على أفضل تصنيف عالمي قبل إنطلاق بطولة العالم المقررة شهر مايو المقبل بمانشستر.

الجدير بالذكر أن هداية ملاك ستخوض هذه النسخة من بطولة مصر الدولية في وجود المدير الفني للمنتخب الصربي جوفيك دراجن الذي سيحضر فعاليات البطولة مع منتخب بلاده.