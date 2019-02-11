جدول مباريات بطولة الجمهورية للكرة النسائية مواليد 2003

كتب - كريم عبد المحسن: أجريت قرعة بطولة الجمهورية للكرة النسائية مواليد 2003، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرةالنسائية. وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات ومحمد حلمي مقرر اللجنة، وتم الإعلان عن جدول المسابقة التي تقام بنظام المجموعتين، على النحو التالي:

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