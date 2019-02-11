الأهلي يعاين ملعب مواجهة سيمبا في تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مُعاينة الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام والذي يستضيف مباراة الفريق أمام سيمبا.

وقام عدلي بمُعاينة أرض الملعب والمدرجات ثم أبلغ الجهاز الفني للفريق

بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي بحالة أرضية الملعب والسعة الرسمية للاستاد.

ويبعد الملعب الوطني بدار السلام بنحو 35 دقيقة عن مقر إقامة الأهلي في العاصمة التنزانية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.