يوفنتوس يرصد مبلغًا خياليًا لضم محمد صلاح من ليفربول

كتب - محمد صبحي

فتح نادي يوفنتوس الإيطالي خزائنه لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول، ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

أشارت التقارير، الصادرة اليوم الإثنين، إلى أن إدارة السيدة العجوز رصدت 175 مليون إسترليني

للتعاقد مع اللاعب ليكون بديلًا لباولو ديبالا، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه هذا الموسم.

أكدت التقارير أن ماسيمليانو أليجري غير مقتنع بقدرات الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي لم يسجل سوى

هدفين في 20 مشاركة مع الفريق هذا الموسم، وذكرت أن أسينسيو، نجم ريال مدريد ، سيكون البديل الأنسب حال فشلت في حسم صفقة صلاح.

ويقدم محمد صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 17 هدفًا في 26 مباراة بالدوري، ويتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع أجويرو، نجم مانشستر سيتي.