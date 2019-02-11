شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى ثانى أيام رحلة تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار، منذ قليل، ثم خلدوا للراحلة فى غرفهم قبل تناول وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت تنزانيا الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.

وفى الثالثة والربع يتجه الفريق إلى الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام من أجل خوض المران الأخير استعداداً لمباراة سيمبا، المقرر لها الثالثة عصر غد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروى أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق لفندق إقامته والذى يبعد 35 دقيقة عن ملعب المباراة ثم يتناول اللاعبون وجبة العشاء فى الثامنة مساءً، يعقبها محاضرة مع لاسارتى المدير الفنى للفريق قبل أن يتوجه اللاعبون إلى غرفهم مرة أخرى من أجل الراحة والنوم.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى على أرضه، بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى خارج مصر.