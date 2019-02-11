قصة صور.. محمد ممدوح هاشم نجم اليد "الشياكة عنوان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس يعد محمد ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف فريق مونبيليه الفرنسى من أبرز نجوم خط الدائرة فى صفوف الفراعنة لما يمتلكه اللاعب من مهارات و إستايل أوروربى . محمد ممدوح هاشم نجم مونبيليه استطاع أن يتوج بدورى أبطال أوروبا مع مونبيليه الموسم المنقضى و لكنه لم يصل إلى العالمية فى كرة اليد فقط بل وفى الشياكة أيضا . ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من الشياكة لدى نجم منتخب اليد فى الصور التالية:

محمد مممدوح هاشم بملابس الشتاء

محمد ممدوح هاشم

محمد ممدوح هاشم بالأسود و النظارة الشمسية

محمد ممدوح هاشم و جانب من الشياكة بالكاجوال

محمد ممدوح هاشم و ماتشينج بين الكلاسيك و الكاجوال

محمد ممدوح هاشم

محمد ممدوه هاشم و جانب من الشياكة

أناقة محمد ممدوح هاشم

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