النشرة الرياضية.. ليلة لا تنسى لأجويرو.. والإسماعيلي يعود لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم الأحد 10 فبراير 2018.
"الصقر" يتولي قطاع الناشئين بنادي ايرو سبورت
رئيس الزمالك يرفض حضور تحقيق لجنة القيم باتحاد الكرة
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة
الأهلي يرسل شكواه بشأن رئيس الزمالك للكاف والأولمبية
الأهلي يستفسر عن أسباب تأجيل مباراة بيراميدز
الإسماعيلي يُعلن عودته لدوري أبطال أفريقيا
ليلة لا تنسى لأجويرو.. 10 أرقام قياسية للسيتي بعد اكتساح تشيلسي
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