تير شتيغن: برشلونة بحاجة للتحسن

أبدى حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن سعادته بالأداء البطولي الذي قدمه مع برشلونة أمس الأحد أمام أتلتيك بلباو، وتصديه للعديد من الكرات الخطرة، ليحافظ على شباك فريقه الذي نجا من فخ الهزيمة وخرج بنقطة تعادل سلبي.

وقال تير شتيغن في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية: “الفريق لايزال بحاجة للتحسن في بعض الجوانب، المباراة كانت معقدة، ضغطوا علينا منذ البداية بشكل جيد، بعدها سيطرنا على الكرة.. الجميع يخرج سعيداً بهذا التعادل”.

وعن التصديات الرائعة له في المباراة، قال: “دفاعياً، الفريق تحسن، وهذا جيد للجميع، أحسنت في التصدي لفرصتين وكان هذا جيداً لي وللفريق، أنا سعيد باللعب مع فريق مكافح”.

وأضاف الحارس الألماني: “ليس هذا الوقت المناسب لتحليل المباراة، ينبغي الهدوء قبل التفكير في أخطاءنا، شهر فبراير سيكون معقداً”.

وحافظ برشلونة على صدارة الليغا برصيد 51 نقطة رغم تقلص الفارق بينه وغريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الوصافة، لست نقاط.