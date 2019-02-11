زوران: لا أملك عصاً سحرية لأغير كل شيء في يوم وليلة

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، على ثقته في تقديم أداء متميز أمام القادسية، عندما يلتقيان بعد غد الثلاثاء، في الجولة 20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال زوران في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن المواجهة إن القادسية يمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم مثل إلتون جوزيه، وبيسمارك فيريرا وهارون كمارا.

وأشار إلى أن الهلال يسابق الزمن من أجل تطوير بعض الجوانب التكتيكية للفريق على الرغم من خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولكنه أكد: “كرة القدم ليست لمسة سحرية حتى يتغير كل شئ في يوم وليلة”.

وأكد ماميتش أن الهلال يمتلك قائمة متكاملة بإمكانيات عالية رغم افتقاد بعض العناصر.

وأضاف: “نقدم أداء متميزاً هجومياً ونعمل على تحسين بعض الجوانب الدفاعية للفريق للظهور بشكل أفضل”.

وتابع: “مستعدون للظهور بشكل جيد وإسعاد جماهيرنا، ومع استمرارنا في العمل سنتحسن أكثر”.

وأكد: “قمنا بتحليل آخر مباراتين للقادسية الذي يلعب بشكل جيد ويقدم مستويات متميزة، كما إنه يمتلك لاعبين متميزين في خط الهجوم”.

واختتم ماميتش حديثه بقوله: “تسير الأمور بشكل جيد في المجمل، الأيام تمضي سريعاً وكأنني قضيت عدة أشهر هنا وليس أيام”.

يشار إلى أن الهلال يتصدر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.