رياضة | مذبحة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز للقيام بثورة كبيرة في تشكيلة الفريق الصيف المقبل، فرئيس ريال مدريد أدرك أن وقت التغيير قد حان بعد عدة فترات عصيبة عاشها الفريق الملكي هذا الموسم.
وبحسب صحيفة دياريو جول الإسبانية فإن عدة لاعبين قد يفكر بيريز في بيعم من أجل الاستفادة من أموالهم لتمويل الصفقات الجديدة مثل إيسكو وأسينيسو وبيل وكروس ومودريتش، حيث لا يقدم هؤلاء اللاعبين أفضل موسم لهم مما قد يدفع النادي للاستغناء عنهم.
وأشارت الصحيفة أن هناك عرض على طاولة ريال مدريد ولكنه ليس لأي لاعب من المذكورين ولكنه من أجل لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو، الذي يثير اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن العملاق الباريسي يبحث عن لاعب ارتكاز صاحب خبرة أوروبية كبيرة ويتسم بالقوة في طريقة لعبه، كما أنه لن يجد صعوبة في التأقلم في غرف الملابس الباريسية المتواجد بها عدة لاعبين برازيليين في مقدمتهم نيمار الذي يعد صديقاً شخصياً لكاسيميرو.
وأفادت الصحيفة أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مستعد لدفع 100 مليون يورو لريال مدريد من أجل الحصول على كاسيميرو، بيد أن ريال مدريد سيطالب بالشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 200 مليون يورو.
وأضافت ايضاً أن التغيير لن يكون مشكلة كبيرة لكاسيميرو الذي فاز بكل البطولات مع ريال مدريد فضلاً عن اكتشاف النادي الملكي للاعب الذي سيعوض البرازيلي على أكمل وجه وهو ماركوس يورينتي.
هذا وخاض كاسيميرو مع ريال مدريد 110 مباراة في الليجا وسجل خلالها 12 هدف.
برشلونة يتعثر أمام بيلباو
خرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، ليرفع بها رصيده إلى 61 نقطة، ويحتل صدارة الليجا، لكن الفارق تقلص إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده المباشر ومنافسه التقليدي ريال مدريد.
وأنعش الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، بذلك آمال غريمه الملكي في المنافسة على لقب الدوري من جديد.
في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.
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