رياضة | 3 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري على ملعب السان ماميس.
ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لينجليت مدافع فريق برشلونة تلقى البطاقة الصفراء الرابعة ضد بلباو، وفي حال تلقيه بطاقة أخرى في المباراة المقبلة فسيغيب عن المباراة التالية.
واضافت الصحيفة، أن لينجليت ليس اللاعب الأول في برشلونة الذي يواجه خطر الغياب حيث يملك الثنائي راكيتيتش وفيدال 4 بطاقات صفراء في رصيدهما، ويخشى البارسا حصولهما على بطاقة صفراء خامسة.
وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة في حين بقي أتليتيك بلباو في المركز ال13 بعدما ارتفع رصيده إلى 27 نقطة.
برشلونة يتعثر أمام بيلباو
خرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، ليرفع بها رصيده إلى 61 نقطة، ويحتل صدارة الليجا، لكن الفارق تقلص إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده المباشر ومنافسه التقليدي ريال مدريد.
وأنعش الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، بذلك آمال غريمه الملكي في المنافسة على لقب الدوري من جديد.
في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.
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