رياضة | الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نصر حسين داي بمشاركة "كهربا"

يواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين تحت قيادة كريستيان جروس، استعدادا لمواجهة نصر حسين داي في بطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يشارك "كهربا" في تدريب اليوم بعد حصوله علي إجازة طوال الفترة الأخيرة لقضاء إجازة في ألمانيا بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف.

مستشار قانوني يفجر مفاجأة عن أزمة الزمالك مع لاعبيه السابقين

أكد نصر عزام، المستشار القانوني بالاسماعيلي، أن الزمالك اتخذ اجراءات كبيرة لغلق ملف مستحقات لاعبي الزمالك.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك اتخد اجراءات كبيرة لغلق ملف المستحقات، وأمير مرتضى تابع التحويلات للاعبين".

وأكمل: "الزمالك تمكن من تخفيض المستحقات، واتخاذ اجراءات لحماية النادي ضد أي عقوبات يمكن حدوثها".

وعن عودة الإسماعيلي لبطولة إفريقيا: "نتوقع غرامة مالية على الاسماعيلي، وستكون متوقعة بسبب ماحدث، ومن الوارد تقديم استئناف جديد للكاف بسبب الجمهور".

واستكمل: "عرضنا على الكاف نماذج مشابهة لما حدث في لقاء الإسماعيلي والأفريقي ولم يتم استبعاد الفريق صاحب الملعب، ومن الوارد تقديم الإسماعيلي استئناف جديد حال استبعاد الجمهور من حضور مباريات الفريق الأفريقية".

وأتم: "أتوقع تغريم الإسماعيلي مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف دولار".