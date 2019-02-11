رياضة | الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الإثنين لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريب اليوم على الملعب الوطني بدار السلام والذى سيستضيف المباراة ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الاهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.

ومن المقرر أن يحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة الاهلي منذ وصولها مطار دار السلام صباح أمس حيث عقد السفير جلسة مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق للترتيب لعدة أمور خاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.

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