نجم برشلونة يفاجئ ريال مدريد برسالة نارية

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وتحدث راكيتيتش، لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "اعتدنا على مثل هذه المباريات في سان ماميس، وكانت هناك مساحات قليلة جدا، حصلنا على نقطة ويجب أن ننظر إلى الأمور بإيجابية".
ووجه راكيتيتش رسالة لريال مدريد: "علينا أن نفكر في أنفسنا فقط، مع كل الاحترام لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وما قدمناه حتى الآن جيد جدًا، فنحن في الصدارة ويجب أن نستمر".
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