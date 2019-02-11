شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة مهدد بضربة ثلاثية في الليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل برشلونة سلبيا أمام أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن لينجليت مدافع برشلونة تلقى البطاقة الصفراء الرابعة ضد بلباو، وفي حال تلقيه بطاقة أخرى في المباراة المقبلة فسيغيب عن المباراة التالية.

وتابعت الصحيفة، أن لينجليت ليس اللاعب الأول في برشلونة الذي يواجه خطر الغياب حيث يملك الثنائي راكيتيتش وفيدال 4 بطاقات صفراء في رصيدهما، ويخشى برشلونة حصولهما على بطاقة صفراء خامسة.

ورفع برشلونة بهذا التعادل رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة في حين وصل أتليتيك بلباو للمركز ال13 بعدما ارتفع رصيده إلى 27 نقطة.