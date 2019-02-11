انت الان تتابع الإسماعيلي: الإفريقي هنأنا قبل علمنا بقرار الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

أكد نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الاسماعيلي أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي «كاف» لم تنظر في خطاب نادي الإفريقي التونسي الذي أشاد فيه بمعاملة مسئولي الاسماعيلي لهم. وقال حجاج في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «قدمنا التظلم في اليوم التالي من القرار وأكدنا أن البنود التي استند عليها الكاف في قراره لم تحدث وهو اقتحام واعتداء الجماهير على الفريق الضيف، وأثبتنا ذلك بالفيديو واستشهدنا بالفارق بين هذا الموقف وموقف مباراة الجلابية الشهيرة بين الزمالك والإفريقي، وأتمنى أن تتعلم الجماهير الدرس جيدًا بعد ما حدث».

وأضاف: «لجنة الاستئناف تجنبت خطاب نادي الإفريقي وقالت لنا (جايين تهزروا، ده جواب دعابة، جمهوركم غلط انتوا جايين تعملوا إيه؟)». من جانبه كشف نصر الدين عزام المستشار القانوني للدراويش، عن دور هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، في إلغاء عقوبة الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتابع: «أبو