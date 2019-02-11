انت الان تتابع رسالة غامضة.. من هو الدوبلير الذي يقصده تركي آل شيخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رسالة جديدة من المستشار تركي آل شيخ أثارت الجدل خاصة وأنه لم يوضح من الذي يقصد بهذه الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وجه المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التعواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون إبداء تفاصيل حول المقصود بهذه الرسالة. وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية: "كالعادة استخبى وصدر الدوبلير !". وآثار منشور تركي آل الشيخ علامات استفهام عديدة، وسط الشارع الرياضي المصري عقب نشره عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، حول ما يقصده من وراء ما كتبه: "الذي استخبى كالعادة، أو الدوبلير".

وشن تركي آل الشيخ هجومًا عنيفُا على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب البيان الذي أصدروه وتضمن عدة بنود من بينها مقاطعة البطولة العربية بسبب إساءة رئيس الاتحاد العربي لمجلس الإدارة ورئيس النادي. وكتب رئيس الاتحاد العربي على صفحته الشخصية: "هو ماشاء الله لسى فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من

وشن تركي آل الشيخ هجومًا عنيفُا على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب البيان الذي أصدروه وتضمن عدة بنود من بينها مقاطعة البطولة العربية بسبب إساءة رئيس الاتحاد العربي لمجلس الإدارة ورئيس النادي. وكتب رئيس الاتحاد العربي على صفحته الشخصية: "هو ماشاء الله لسى فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي، ولى لما قلت في لقاء تلفزيوني إني من كام يوم إني بفكر استقيل من الاتحاد العربي، فاحبيتو كالعادة تاخذو اللقطة وتطلعو أبطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة إحنا اللي مشيناه» وأضاف: "وكمان مش دي البطولة اللي لعبت فيها كذا مباراة قبل كده وطلعت؟.. وهوا إنت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة اللي بـ8 مليون دولار؟.. وبعدين لما عرفتوا إن اتحاد الكرة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتوا عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم، وكأنه مخرج ليكم؟! عشان مايبانش إن اتحاد الكورة أخذ القرار العادل! وكمان عاوز أسأل هوا ماتشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول.. يبقى من حقنا الماتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي اللي لينا". وواصل: "وأنا بسأل للمرة المليون وقدام الجمهور الآن فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفية؟! ومين اللي خايف يواجه؟ أنا اللي طالبت إن الماتش يكون كاس وبنفس التاريخ واتنبح صوتي من 10 أيام بكده.. ومين اللي عاوز يأجل ماتش الزمالك؟". وتابع تركي آل شيخ في بيانه: "بعدين أنا بستغرب.. أخاف ليه وأنا فايز بـ2.. وجون من السعيد وجون من أوفر من السعيد؟ لاعب منتخب مصر اللي اتدفع قيمته 3 مرات واللي بتحارب فيه واللي رميت بكل الذوق والمبادئ ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الأهلي السعودي اللي منه الأمير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري واللي فيه صالة باسمه في النادي!". واختتم: "أنا فهمت الفيلم اللي كنت بتعمله بس فهمته للأسف متأخر.. إن الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور.. الله يرحمك يا صالح سليم ...!". يذكر أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خرج بتصريحات منذ قليل في برنامج "نمبر وان" يؤكد خلالها أن مجلس إدارة الأهلي يلتزم الهدوء طوال الفترة الماضية، تجنبًا لأي فتنة دعمًا لمصر ولمؤسساتها، خاصة أننا مقبلون على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ولم يخرج أي ممثل عن مجلس إدارة النادي بتصريحات مسيئة لأي أحد طيلة الأشهر الأخيرة، مشددًا على أن البعض لا يعلم قيمة الشخصيات التي تتواجد في مجلس الإدارة. وأوضح نائب رئيس الأهلي أنهم يرفضون استبدال مواجهة بيراميدز الخاصة بالدوري، لتكون هي مواجهة الكأس، كما شدد على أن هذه المواجهة هي مباراة النادي الأهلي، وبالتالي يجب أن تكون هناك أسبابا واضحة للتأجيل، مؤكدًا أنهم لا يعارضون في التأجيل إذا كان لاتحاد الكرة أو لبيراميدز أسباب لذلك. وتابع العامري فاروق "أن الأهلي ليس في خصومة مع اتحاد الكرة، أو أي مؤسسة رياضية، فهو أكبر من ذلك، ويعرف كيف يتعامل في كل المواقف؟.. نحن لسنا في خناقة، لكننا نتعامل وفقًًا للملفات التي أمامنا، واتحاد الكرة هو من كسر القواعد". وشدد على أن بيان النادي الأهلي كان واضحًا في كل المطالب وأنهم متمسكون بهذه المطالب وتنفيذها، مؤكدًا على عدم رغبتهم في تصدير أي مشاكل، ولكن اتحاد الكرة هو من كسر القواعد

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