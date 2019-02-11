للمرة الأولى.. الوحدة يقهر خصمه ذهابا وإيابا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثبتت الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الهلال في الصدارة، محافظا على فارق النقاط الست بينه وبين مطارده النصر، من خلال وصوله إلى النقطة الـ 46 في سلم الترتيب بفوزه على الباطن 3-2. كما حافظ النصر على وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة بتغلبه على القادسية 3-1.

واستفاد الأهلي من فوزه على الحزم 4-2، وخسارة الشباب من الفتح 0-1، ليقفز للمركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما تراجع الشباب للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 34 نقطة.

ونجح الوحدة بقيادة مديره الفني، المصري أحمد حسام ميدو في معالجة أوضاعه سريعا، وقفز للمركز الخامس برصيد 31 نقطة، بفوزه على الرائد 3-1، ليحقق بذلك، الفوز ذهابا وإيابا على الفريق نفسه للمرة الأولى له في دوري المحترفين، حيث فاز ذهابا 1-4 بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

وقفز الفتح أيا للمركز الثامن (25 نقطة) بفوزه على الشباب 1-0، في الوقت الذي تراجعت فيه فرق التعاون والفيصلي والقادسية والرائد عن مراكزهم في الجولة الماضية لتعثرها.

ولم تشهد مراكز الحزم (19 نقطة)، الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، الاتحاد (14 نقطة)، وأحد (12 نقطة) أي تغير عن الجولة الـ 18، وبقيت في المراكز من 12 حتى الأخير تواليا.

أرقام من الجولة الـ 19