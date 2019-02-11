هندي يكمل دفاع الأهلي أمام النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مشعل العتيبي _ جدة

تأكد غياب المدافع البرازيلي المنضم أخيرا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أدريلان سانتوس، عن مواجهة غد التي يستضيف فيها الأهلي نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب عدم اكتمال لياقته، لينضم إلى الموقوف بسبب تراكم البطاقات المدافع الآخر التشيلي باولو دياز.

ومن خلال التدريبات الماضية، ظهر اعتماد المدير الفني الجديد الأوروجوياني خورخي فوساتي على المدافع الشاب عبدالباسط هندي، ليدفع به إلى جانب الدولي محمد آل فتيل في لقاء الثلاثاء أحد أبرز مواجهات الفريق في هذه المرحلة.

وقررت إدارة الأهلي بالتشاور مع المدرب فوساتي، استمرار اللاعب الإسباني خوسيه خورادو مع الفريق بعد تعثر إتمام التعاقد مع البولندي أدريان ميرزيفسكي، وطول مدة غياب البرازيلي جوزيف دي سوزا.