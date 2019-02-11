شكرا لقرائتكم منع السندبيسى من تحكيم مباريات الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على إيقاف الحكم حسن السندبيسى الذى تسبب فى إلغاء هدف حرس الحدود والأهلى أمس بالدورى، لمدة شهر، مع إستبعاده تماما من إدارة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز هذا الموسم.

وقال مصدر فى اللجنة، إن رئيس منطقة المنوفية أكد عدم وجود أكاديمية تابعة للأهلى فى المنوفية، وأن الحكم يعمل فى أكاديمية خاصة إسمها الأهلاوية ستارز، موضحا أنه رغم تبرئة الحكم من تهمة العمل فى أكاديمية الأهلى، إلا أن الحكم خالف قرار اللجنة بالعمل فى الأكاديميات بشكل عام حيث سبق وحذرت اللجنة من ذلك مؤخرا أكثر من مرة.

تابع المصدر أنه سيتم الاكتفاء بايقاف الحكم شهرا وابعاده عن مباريات الاهلى والزمالك وبيراميدز، بينما رفض عصام عبد الفتاح فكرة شطبه حيث انه من الحكام الأكفاء وسيتم الاستعانة به بعد الاعتزال سواء فى اللجنة الرئيسية أو المناطق، ولكن فى حالة شطبه لن يتم الاستعانة به نهائيا.