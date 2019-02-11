مساعد أجيري: 7 محترفين في قطر مستعدون لارتداء قميص مصر.. والقرار بيد المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تيتو جارسيا، المدرب العام للمنتخب الوطني، أنه خلال الأشهر الماضية كان حريصا على متابعة اللاعبين المصريين المتواجدين في الخارج، سواء بالدوريات الأوروبية أو في البلدان العربية.

وقال جارسيا، في تصريحات لقناة أون سبورت: "سافرت إلى قطر، وشاهدت هناك 7 لاعبين مصريين، جميعهم يصلحون للانضمام للمنتخب المصري".

وأضاف أنه في ظل الأزمة الحالية بين مصر وقطر، من الصعب ضم هؤلاء اللاعبين، لافتا أن المنتخب القطري الفائز بكأس آسيا يضم 3 لاعبين من أصول مصرية، ولا يصلحون الانضمام حاليا للمنتخب المصري.

وأوضح أن عمله يتركز في المقام الأول على معرفة كل اللاعبين بمختلف الدوريات الخارجية، ولذلك فهو تابع اللاعبين المتواجدين في قطر وتحدث معهم.

وأشار إلى أن اللاعبين المتواجدين في قطر لديهم استعداد للتواجد مع منتخب مصر، لافتا إلى أن دوره يقتصر على زيارتهم ومشاهدتهم في التدريبات والمباريات للوقوف على مستواهم الحقيقي، لكن في النهاية القرار سيكون في يد المدرب خافيير أجيري.

وأتم: "لا يوجد لاعب بين الـ7 لاعبين المتواجدين في قطر يصلح ليلعب بشكل أساسي مع منتخب مصر في ظل المستوى العالي للمنتخب المصري حاليا، وليس من الجيد استدعاء لاعب من الخارج ويكون بنفس مستوى اللاعب الموجود في الدوري المحلي".