رياضة | سمير عثمان يعلق على أزمة مباراة الأهلي وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يعلق على أزمة مباراة الأهلي وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سمير عثمان الحكم الدولي السابق عن أزمة الحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في بداية الموسم كان يتم عرض استمارة على الحكام من أجل تدوين الأندية التي لا يرغب في ادارة مباريات لها خلال الموسم".

متابعًا "في أول الموسم كنا بناخد استمارة نكتب فيها لو بنشتغل في نادي معين او رغبتنا في عدم التحكيم لفريق بعينه ولا أعلم اذا كان يحدث حاليا او لا".

وأضاف "اؤيد استبعاد حسن السندبيسي نهائيًأ لو ثبت عمله في اكاديمية الأهلي، لو منه كنت اعتذر عن ادارة المباراة".

سمير عثمان يحكي موقف كوميدي مع دجيش في تونس

روى سمير عثمان الحكم الدولي السابق، موقف جمعه بالحكم المساعد أيمن دجيش في تونس

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : كنا ندير مباراة الترجي والنجم التونسي، وكان الاخير متقدم بهدف على ملعبه.

واردف : كان هناك رمية تماس واضحة للنجم، وجدت دجيش يشير لي باحتساب الرمية لصالح الترجي التونسي.

واستكمل : بالفعل احتسبت الرمية للترجي التونسي، وفوجئت بعدها بأنه كان يخشى جمهور الترجي لانه يتمركز أمامهم بالملعب، ويلقون عليه "الكوينز"