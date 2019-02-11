انت الان تتابع تفاصيل خبر نادٍ باسكي يعرقل برشلونة ويُسدي خدمة لريال مدريد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 08:28 صباحاً - فقدَ نادي برشلونة نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم دخول المدرب إرنستو فالفيردي بالثلاثي الهجومي المرعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليب كوتينيو، فإن ذلك لم يكن كافياً لاقتناص النقاط كاملة.

وفي الجهة المقابلة، كان الفريق الباسكي قريباً من هز الشباك الكتالونية في أكثر من مناسبة، لولا تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الذود عن مرماه.

وهذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الانتصار، عقب التعادل أمام فالنسيا في الليغا (2-2)، وأمام ريال مدريد (1-1) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، في حين وصل رصيد بلباو إلى 27 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وكان ريال مدريد قد حسم "ديربي" العاصمة الإسبانية بفوزه في ملعب "واندا ميترو بوليتانو" على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ليصبح الفريق الملكي ثانياً، بعد أن قلَّص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة من 10 نقاط إلى 6 فقط.