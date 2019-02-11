شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022 مليء بالرشاوى والان مع التفاصيل

قال جاسم خلفان، المحلل السياسي السعودي، إن "ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مشحون بالرشاوى، ودائما ما تصدر اتهامات من منظمة العفو الدولية لنظام الحمدين بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية".

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "قطر تنتهك حقوق العمال، ويوجد 2 مليون عامل ليس لديهم أي حقوق، والعقلية القطرية التي تدير البلد تجيز لنفسها فعل أي شيء مخالف للقانون".

وأوضح أن "قطر لا تفي بوعودها لمنظمة العفو الدولية، وذلك سبب في توالي التحذيرات لها، والدوحة لا تستطيع الالتزام بالقانون، لأن نظامها تعود على شراء كل شيء بالرشاوى، وشراء الذمم".