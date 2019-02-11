شكرا لقرائتكم لاسارتى يضع خطة سقوط سيمبا التنزانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى خلال مران اليوم خطة اسقاط فريق سيمبا التنزاني ومنعه من أية إنتفاضات يرغب خلالها في التعويض بعدما خسر من الاهلي بخماسية نظيفة الجولة الثالثة كما خسر في الجولة الثانية من فيتا كلوب بخماسية نظيفة أيضاً.

ويحل الأهلى ضيفاً على فريق سيمبا التنزاني فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويؤكد المدرب الأورجوياني خلال محاضرة اليوم على ضرورة عدم الإستهانة من الخصم الذى سيلعب في أجواء إعتاد عليها حيث درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة بجانب خوض المباراة عصراً وهي أجواء لا يعتاد الاهلي عليها خلال الفترة الحالية على أقل تقدير .