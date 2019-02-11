شكرا لقرائتكم لائحة مالية جديدة للاعبى المنتخب عقب أمم افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر وضع لائحة مالية جديدة للاعبى المنتخب عقب بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. ورفض اتحاد الكرة فى وقت سابق زيادة مكافآت لاعبى المنتخب فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بداعى أن اللائحة الحالية تم اعتمادها قبل امم افريقيا 2017 وتستمر حتى أمم افريقيا 2019. وتنص لائحة المنتخب الوطنى حاليا فى التصفيات الافريقية على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و12 ألف جنيه داخل مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019.

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