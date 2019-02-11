محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 10 فبراير 2018.
رئيس سموحة: مشاكل مصر تتلخص في عدم انتظام الدوري و"التوك توك"
إكرامي: الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي
ميلنر: الدفاع أمام صلاح وماني وفيرمينو مستحيل
رئيس فيفا: هناك شغف بكرة القدم فريد من نوعه في إفريقيا
الأهلي: إصابة سعد سمير لا تدعو للقلق.. وقد يشارك أمام الإنتاج
رسائل نارية من آل الشيخ للأهلي: بطولاتكم زائفة.. فهمت "الفيلم".. ورحم الله صالح سليم
عمار حمدي: محمد يوسف أبلغني بالعودة للأهلي بعد انتهاء إعارتي
مدرب وادي دجلة: لن أستسلم.. وأستطيع الفوز على أي فريق بالدوري
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. رسائل نارية من آل الشيخ للأهلي.. وميلنر يتحدث عن الدفاع أمام صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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