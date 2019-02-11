رياضة | إبراهيم فارس: تقبل تظلم الإسماعيلي في الكاف انتصار للعدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم فارس: تقبل تظلم الإسماعيلي في الكاف انتصار للعدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرار عودة الدراويش لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمثابة انتصار للعدالة. وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « الحق عاد لأصحابه ونسعى لترتيب أوراقنا من جديد في دوري الأبطال الأفريقي» وعن ملعب مباريات الإسماعيلي في الدوري بعد غلق ستاد الإسماعيلية قال فارس: « نرغب في إقامة مباريات الإسماعيلي بملعب الجيش بالسويس لأنه قريب من الإسماعيلية ونجيلة الملعب جيدة»

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