رئيس لجنة الحكام : سنرد اعتبار السندبيسي بهذه الطريقة

الرياضة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن براءة حسن السندبيسي، الحكم الخامس في مباراة الأهلي والحرس الأخيرة بالدوري الممتاز، مما نسب إليه من عمله بأكاديمية تابعة للقلعة الحمراء، بعد خضوعه للتحقيق أمس أمام المستشار القانونى للجنة الحكام، بواقعة الصورة المتداولة بعمله بإحدى الأكاديميات التي تحمل شعار النادي الأهلي.

وأشار عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم التحقيق مع الحكم الذي أنكر ذلك تماما، كما تم الاستعلام من منطقة المنوفية التابع لها، وتبين عدم عمله بأي أكاديميات تابعة للنادي الأهلي.