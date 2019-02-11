رياضة | علي معلول يتساوى مع صفقة الموسم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يتساوى مع صفقة الموسم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة رسمياً في الساعات الماضية.

واتفق مسؤلي النادي الأهلي مع التونسي علي معلول على حصوله على 800 ألف دولار سنوياً في الموسم الواحد عقب التوقيع رسمياً للنادي الأهلي ليصل إلى 16 مليون جنيه بالمصري في الموسم الواحد.

وبذلك يكون التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي قد تساوي مع صفقة الموسم بالقلعة الحمراء حسين الشحات لاعب النادي الأحمر القادم من العين الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 5 ملايين دولار لصالح النادي الإماراتي.

ويحصل حسين الشحات من الأهلي على 10 ملايين جنيه في العقد الرسمي بالإضافة 6 ملايين جنيه في صورة إعلانات من رجال أعمال ورعاة النادي الأحمر عقب تنازله عن مبلغ كبير من مستحقاته لدى العين الإماراتي من أجل ارتداء الفانلة الحمراء.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء أول أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن