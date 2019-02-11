رياضة | مدرب ريال مدريد واثق من عبور أياكس بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد واثق من عبور أياكس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن تفاؤله بالفوز على آياكس أمستردام الهولندي والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتتويج بالبطولة.

وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: " ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال نظرًا لتاريخه الكبير فضلا عن الفترة الجيدة التي يمر بها ومنحتنا الثقة لكن أفضلية مدريد حددتها السنوات".

يذكر أن ريال مدريد يمر حاليًا بأفضل فتراته في الموسم الحالي بعد فوزه في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني كما يقف التاريخ في صف الملكي حيث لم يخسر في مجموع المباراتين في أي دور إقصائي بدوري الأبطال منذ مايو 2015 عندما خرج على يد يوفنتوس.