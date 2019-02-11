رياضة | صحيفة فرنسية تؤكد رحيل نجم ريال مدريد في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تؤكد رحيل نجم ريال مدريد في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب رحيل مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى يوفنتوس الإيطالي لمرافقة زميله السابق كريتسيانو رونالدو. وذكرت صحيفة Le10Sport عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مارسيلو نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بجانب تلبية رغبة رونالدو نجم السيدة العجوز الحالي. ويعتبر مارسيلو واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم وهو في وضع معقد منذ وصول سانتياجو سولاري لقيادة الفريق فنيًا.

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