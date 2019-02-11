رياضة | الأهلي يفاجئ ناصر ماهر ومحمد هاني بهذا القرار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ ناصر ماهر ومحمد هاني بهذا القرار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو النادي الأهلي تعديل عقدي ناصر ماهر ومحمد هاني لاعبا الفريق الأحمر في القادمة.

وطالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي بتعديل عقدي محمد هاني وناصر ماهر بعد تألقهما مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية سواء في بطولة الدوري الممتاز ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعدل النادي الأهلي عقد الثنائي عقب العودة من تنزانيا وخوض مباراة سيمبا بعد غدً الثلاثاء في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد جدد عقد عمرو السولية لمدة 3 مواسم مقبلة والتونسي على معلول لمدة موسمين بالإضافة إلى كريم نيدفيد 5 مواسم مقبلة مع الفريق.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء أول أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن