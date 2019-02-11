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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبية تقر بصحة عضوية إبراهيم مصطفى باتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار خطابا من اللجنة الاوليمبة، يفيد بصحة عضوية إبراهيم مصطفى ، بمجلس إدارة الاتحاد ، على خلفية اتهامه بالجمع بين عضوية الاتحاد و العمل مديرا للنشاط الرياضى بالنادى الأوليمبى.
وقد أرسلت الشئون القانونية باللجنة الأوليمبية خطابا إلى اتحاد المصارعة جاء فيه استمرار عضوية إبراهيم عادل مصطفى بالاتحاد ، وذلك بعد تقدمه بإعتذار عن العمل بالنادى الأوليمبى خلال المدة القانونية طبقا للمادة 32 من لائحة النظام الأساسى.
خطاب الاوليمبية
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