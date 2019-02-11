شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام الزمالك ونصر حسين يصل القاهرة استعدادا لموقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم الإثنين إلى القاهرة طاقم حكام مباراة الزمالك أمام نصر حسين داي، بقيادة الغانى دانيال لارييا، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين، بعد غد الأربعاء، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتكون طاقم حكام مباراة الزمالك ونصر حسين داى من دانيال لارييا حكما للساحة ويعاونه كل ممن ابيل بابا المساعد الأول من نيجيريا و سوريو فاتسوان من المساعد الثاني من ليسوتو والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجيريا بجانب مراقب اللقاء التنزاني أحمد ادي مجواي دا ومراقب الحكام السوداني محمد آدم حامد.

ويتصدر جورماهيا الكينى المجموعة الرابعة التى يتواجد بها الزمالك برصيد 3 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى بترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الثالث دون رصيد من النقاط، وكذلك الزمالك المتواجد فى المركز الأخير بدون رصيد أيضاً من النقاط.