مدرب عام منتخب مصر: محمد صلاح يزيدنا "قوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر، إن محمد صلاح نجم ليفربول، اسم كبير في الكرة العالمية بفضل المستويات التي يقدمها اللاعب سواء مع الليفر أو منتخب مصر.

وتابع مدرب عام المنتخب في تصريحاته لقناة ON SPORT لبرنامج ملاعب أون، من تقديم الإعلامى أحمد شوبير: "وجود صلاح معنا في المنتخب يزيدنا قوة والمنتخبات الأخرى تعمل له حسابات خاصة، وهو يتطور ويقدم مستويات عالية".

وتابع: "أنه يتم مراقبة عدد من اللاعبين المحترفين وهناك ما يقرب من 7 لاعبين مصريين محترفين في الدوري القطري قريبون للغاية من ارتداء قميص المنتخب الوطني، خلال المرحلة المقبلة، ومن الوارد انضمام لاعبين جدد للمنتخب الوطني قريبًا".

وأضاف تيتو: "أننا سنعمل جاهدين على تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019، لإسعاد الجماهير المصرية".