رياضة | نجم ريال مدريد الشاب عن جلوس مارسيلو على دكة الاحتياط: سولاري من يقرر!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد الشاب عن جلوس مارسيلو على دكة الاحتياط: سولاري من يقرر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيرجو ريجيلون نجم ريال مدريد على المنافسة مع مارسيلو في الموسم الجاري في ظل اعتماد سولاري المدير الفني للفريق عليه.

ويبدو أن سولاري لا يعتمد أكثر على اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً مفضلاً بذلك الشاب سيرجيو علاوة على ذلك في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد هذا السبت (1-3)، أمضى اللاعب البرازيلي الدولي كامل اللقاء على مقاعد البدلاء.

وقال سيرجيو في تصريحات نقلتها صحيفة Le10Sport : "هل أخذت بالتأكيد مكان مارسيلو؟ كما أقول دائما وجميع اللاعبين ريال مدريد قادرين على لعب هذا النوع من المباريات ولكن هذا المدرب الذي يقرر من يلعب ومن لا يلعب".

واختتم سيرجيو تصريحاته قائلاً : "أنا أعيش حلمي وأعتزم التمسك به بكل قوتي، يعلم المدرب