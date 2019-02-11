رياضة | أحمد بلال: لن أنسى هذا الموقف مع محمود الخطيب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: لن أنسى هذا الموقف مع محمود الخطيب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن موقفه مع الجماهير بعد الخسارة أمام إنبي وفقدان لقب الدوري موسم 2002-2003.

وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استبدلت بين شوطي مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضي لشرخ، والجمهور هاجمنا في ملعب التتش بعد ذلك".

وأكمل: "الخطيب تحدث معنا بعد المباراة وقال مثلما تستحملوا تشجعيهم يجب أن تستحملوا الشتائم وتذهبوا إليهم". وأضاف: "ذهبت مع الكابتن محمود الخطيب إلى الملعب وكنت مصابًا، فتفاجئت بتشجعيهم لي ولبعض اللاعبين".

واختتم: "ذهب الخطيب إليهم معنا بعًد ذلك وقال لهم هؤلاء اللاعبين سيأتون بالكأس".‎

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن