رياضة | إغراءات مانشستر يونايتد تهدد أحلام برشلونة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغراءات مانشستر يونايتد تهدد أحلام برشلونة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة يمتلك عروضًا للرحيل عن البرسا في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن سواريز يمتلك عروض غير رسمية من أندية الدوري الصيني ولكنها مجرد محادثات فقط مع البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم سواريز، حيث سيدفع النادي راتب اللاعب بالإضافة إلى 3 مليون يورو إضافية لمدة 3 مواسم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن المان يونايتد يريد العودة مجددًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال ضم النجم الأوروجوياني وأن سواريز بدأ الاستماع إلى العروض المقدمة له من الخارج.

وأوضحت دون بالون أن سواريز صاحب الـ32 عامًا قد يرحل عن البرسا في حالة تتويج البرسا بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأن ليونيل ميسي يعلم هذا الأمر.