انت الان تتابع ما عقوبة الزمالك بعد شكوى الأهلي؟ خبير لوائح يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

كشف خبير اللوائح الدولية محمد بيومي، أن الأزمة المثارة حول الشكوى، التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ونادي الزمالك، لن يوقع خلالها أي عقوبات على نادي الزمالك، لسبب بسيط أن حضور رئيس النادي جاء وفق دعوة رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يحضرها رغمًا عن إرادة مسؤولي الجبلاية. وأعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى ضد الاتحاد المصري والزمالك، بسبب حضور رئيس النادي، اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة، رغم إيقافه من اللجنة الأوليمبية والاتحاد الإفريقي.

وشدد خبير اللوائح على أن حضور رئيس الزمالك الاجتماع يعد مخالفا قرار الإيقاف الصادر عن الكاف، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى اجتماع ودي أو رسمي، لأن الدعوة لأي اجتماع في النهاية هي اجتماع. وبسؤاله عن العقوبة المنتظر توقيعها ضد رئيس الزمالك، قال بيومي: "قد تكون هناك عقوبة جديدة تضاف إلى عقوبة الإيقاف